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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Дождь со снегом и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня в воскресенье

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде со снегом и сильном ветре до конца воскресенья.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 4 февраля в Москве ожидаются осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с.", - говорится в сообщении столичного главка МЧС в воскресенье.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

МЧС Москва
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