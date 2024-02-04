Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за непогоды

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок по городу из-за дождя со снегом и сильного ветра, которые ожидаются в столице до конца воскресенья.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, "в ближайший час и до конца суток в некоторых районах Москвы ожидается дождь со снегом и усиление ветра с порывами 12-17 м/с".

В дептрансе также просят быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее о непогоде до конца воскресенья жителей столицы предупредили спасатели.