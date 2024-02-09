В Москве тестируют светофор, предупреждающий пешеходов о приближении машин

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения тестирует в Москве новый светофор, который предупреждает людей на пешеходном переходе, что из-за поворота может появиться машина, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих авто, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать машина. Теперь пешеходы тоже предупреждены. При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак", - говорится в телеграм-канале департамента.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта отметил, что тестирование ведется на пяти участках. "Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры. Прежде всего там, где есть риск возникновения ДТП", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента.

Тестирование ведется на пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, пересечении Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея (Зеленоград), пересечении Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград), пересечении улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, а также на пересечении улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5286.