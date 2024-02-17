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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Пять человек пострадали в ДТП с участием трех легковушек на северо-западе Москвы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием трех автомобилей произошла на северо-западе Москвы, пять человек пострадали, сообщили в субботу в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как рассказали в управлении, "по предварительным данным, на улице Народного ополчения в районе дома 45 водитель, управляя автомобилем "Мазда", при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями "Хендай" и "Ниссан". Среди пострадавших три ребенка.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва
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