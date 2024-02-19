Храм при СИЗО "Медведь" в Москве построят к ноябрю

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" при СИЗО "Медведь" в Москве будет готов в ноябре, сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора городской программы строительства православных храмов Владимира Ресина.

"До конца февраля завершится устройство монолитных конструкций храма, до конца апреля выполнят кирпичную кладку стен, до конца мая построят надземный переход, до конца июля закончат все кровельные работы и до конца октября завершат внутреннюю отделку храма и фасадные работы. Сдать храм планируем в ноябре", - сказал Ресин, говоря о храме при СИЗО №4 на Вилюйской улице.

Уточняется, что в СИЗО - более 2,3 тыс. человек. В 2022 году заключенные обратились к патриарху Кириллу с жалобой о том, что уже много месяцев их не выводят в храм.

Ресин добавил, что на северо-востоке столицы в марте 2024 года начнется строительство храма святого Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского в Бутырском районе.

Жители района в 2011 году оставили более 1 тыс. подписей за строительство объекта. На территории храма на 500 прихожан благоустроят сад с растениями, упомянутыми в Библии.

Всего в Северо-Восточном административном округе в 2025 году сдадут четыре строящихся храма. За 14 лет здесь сдали 11 храмовых комплексов, пять - строятся, один - готовится к началу строительства, еще один - реконструируется.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и реализуется во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".