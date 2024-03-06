Москвичам посоветовали не торопиться со сменой зимних шин на летние

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Горожанам рекомендуют не торопиться переходить с зимней резины на летнюю, плюсовая температура еще не устойчива, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы не советуем водителям с приходом весны торопиться менять шины автомобилей. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5-6°C. Это поможет избежать аварий на дороге. Берегите себя", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе также попросили мотоциклистов не выезжать на дороги. "Менять резину еще рано, но есть время проверить, готова ли машина к лету", - добавили в ведомстве.