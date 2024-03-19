Суд приговорил к пяти годам колонии экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракову

Бывший ректор "Шанинки" Зуев получил четыре года условно

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-замминистра просвещения РФ, бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по уголовному делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), экс-директор Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (ИОН РАНХиГС) Сергей Зуев получил по данному делу четыре года лишения свободы условно. "Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - говорится в приговоре судьи Алексея Бобкова, оглашенном во вторник.

При этом меру пресечения в виде запрета определенных действий для Раковой до вступления приговора в законную силу суд сохранил.

Кроме того, того суд назначил Раковой штраф в 900 тыс. руб. и на два с половиной года запретил ей занимать должности на государственной службе.

Зуеву суд на два года запретил занимать должности на госслужбе.

Также суд взыскал с Раковой 2 млн 180 тыс. руб. по иску РАНХиГС о возмещении ущерба.

Экс-проректору РАНХиГС Ивану Федотову и бывшему исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой суд назначил по три года условно со штрафами и запретом на занятие должностей на госслужбе.

Бывшие топ-менеджеры Сбербанка и Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин приговорены к четырем с половиной и трем с половиной годам условно с дополнительными наказаниями.

Гражданскому супругу Раковой Артуру Стеценко суд назначил три года лишения свободы условно.

Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве - от одного до четырех эпизодов (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фабула дела

В уголовном деле, в частности, идет речь о хищении 21 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных Минпросвещения с Фондом новых форм развития образования , который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Еще один эпизод связан с хищением 20 млн руб. через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС.

Также следствие вменило Раковой хищение путем фиктивного трудоустройства Стеценко и ее помощника Андрея Саака в Фонд развития новых форм образования.

Осужденные частично или полностью признали вину.

Так, Ракова признала вину в фиктивном трудоустройстве Стеценко, а Зуев - в трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС при условии переквалификации его действий с мошенничества на пособничество в причинении имущества вреда.

Полностью признали в вину и раскаялись в содеянном Зак, Инкин и Стеценко.

Федотов и адвокаты указали суду, что считают неправильным квалификацию его действий как мошенничества. Как следовало из последнего слова фигуранта, он согласен с тем, что проявил халатность.

Адвокат Крючковой пояснила в суде, что в действиях ее подзащитной не было состава преступления. Сама подсудимая в последнем слове заявила, что раскаивается в совершенном.

Как заявляло следствие, фигуранты полностью возместили вмененный им ущерб, превышающий 65 млн руб.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Раковой восемь лет колонии общего режима, Зуеву - шесть с половиной, остальным фигурантам - от трех до пяти с половиной лет лишения свободы.

Фигуранты просили суд оправдать их по части эпизодов, смягчить обвинение по другим, а по тем эпизодам, по которым они признали вину, - назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее, в ходе следствия, к делу в качестве обвиняемого был также привлечен ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его преследование впоследствии было прекращено, по словам адвоката, "в связи с непричастностью".