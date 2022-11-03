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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра Ракову и ректора "Шанинки" Зуева

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшую замминистра просвещения РФ Марину Ракову, отпустил из-под домашнего ареста ректора "Шанинки" Сергея Зуева, а также смягчил меру пресечения другим участникам уголовного дела о мошенничестве, заменив им всем ее запретом определенных действий.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Раковой, Зуева, Инкина, Зака, Стеценко и Крючковой на запрет определенных действий на срок до 7 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Вместе с тем, обвиняемым установлен ряд ограничений, в том числе на передвижение.

Ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что фигуранты признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

По делу были задержаны, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау. В отношении Мау впоследствии дело было прекращено в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению.

Кроме Зуева и Раковой по делу проходят гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Марина Ракова Сергей Зуев Мосгорсуд
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