Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Марина Ракова в Никулинском суде Москвы Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд заменил на условное наказание в пять лет колонии, назначенное бывшему замминистра просвещения РФ Марине Раковой за мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Назначенное Раковой по приговору Никулинского суда Москвы от 19 марта 2024 года наказание определено считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет", - заявили в суде в четверг.

Приговор в отношении остальных фигурантов дела, по которому проходила Ракова, в том числе бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), экс-директора Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (ИОН РАНХиГС) Сергея Зуева, получившего четыре года лишения свободы условно, суд оставил без изменений.

Как сообщалось, Раковой также назначен штраф в 900 тыс. руб., на два с половиной года ей запрещено занимать должности на государственной службе.

Зуеву суд на два года запретил занимать должности на госслужбе.

Также суд взыскал с Раковой 2 млн 180 тыс. руб. по иску РАНХиГС о возмещении ущерба.

Экс-проректору РАНХиГС Ивану Федотову и бывшему исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой суд первой инстанции назначил по три года условно со штрафами и запретом на занятие должностей на госслужбе.

Бывшие топ-менеджеры Сбербанка и Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин были приговорены к четырем с половиной и трем с половиной годам условно с дополнительными наказаниями.

Гражданскому супругу Раковой Артуру Стеценко суд назначил три года лишения свободы условно.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу.

Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве - от одного до четырех эпизодов (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фабула дела

В уголовном деле, в частности, идет речь о хищении 21 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных Минпросвещения с Фондом новых форм развития образования, который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Еще один эпизод связан с хищением 20 млн руб. через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС.

Также следствие вменило Раковой хищение путем фиктивного трудоустройства Стеценко и ее помощника Андрея Саака в Фонд развития новых форм образования.

Осужденные частично или полностью признали вину.

Так, Ракова признала вину в фиктивном трудоустройстве Стеценко, а Зуев - в трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС при условии переквалификации его действий с мошенничества на пособничество в причинении имущественного вреда.

Полностью признали вину и раскаялись в содеянном Зак, Инкин и Стеценко.

Федотов и адвокаты указывали, что считают неправильным квалификацию его действий как мошенничество. Как следовало из последнего слова фигуранта, он согласен с тем, что проявил халатность.

Адвокат Крючковой пояснила в суде, что в действиях ее подзащитной не было состава преступления. Сама подсудимая в последнем слове сказала, что раскаивается в совершенном.

Как заявляло следствие, фигуранты полностью возместили вмененный им ущерб, превышающий 65 млн руб.

Ранее, в ходе следствия, к делу в качестве обвиняемого был также привлечен ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его преследование впоследствии было прекращено, по словам адвоката, "в связи с непричастностью".