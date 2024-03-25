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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Движение на МЦД-4 приостанавливали из-за работы правоохранительных органов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) прерывали движение поездов между станциями "Реутово" и "Железнодорожная" на время работы сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба "Московской железной дороги".

Перерыв продолжился с 13:25 до 13:39, были задержаны две электрички до Фрязева, в обратном направлении они также отправятся с задержкой.

Сейчас движение на этом участке возобновилось в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что возле бытовки на станции "Кучино" рабочие заметили странный предмет, который приняли за гранату. На место вызвали саперов. Из-за этого на D4 встали поезда, пассажирам пришлось выходить из вагонов прямо на пути. Саперы гранаты не нашли, а подозрительный предмет оказался обычным куском железа.

МЦД-4 Реутов МЖД Железнодорожная Московская область
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