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Расписание поездов на МЦД-1 изменится в среду из-за модернизации инфраструктуры

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится 10 апреля в ночные и утренние часы в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"10 апреля с 00:40 до 10:40 на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. (...) В указанное время будут менять стрелочный перевод на станции Катуар в дальнем пригороде Савеловского направления - будет закрыт путь в Москву на участке между Лобней и Икшей, поезда проследуют по пути в область", - говорится в телеграм-канале департамента.

На Савеловском и Белорусском направлениях D1 интервалы движения увеличены до 15 минут, в том числе в утренние пиковые часы. Часть поездов будет прибывать и отправляться только от Савеловского и Белорусского вокзалов. Частично изменено расписание поездов "Аэроэкспресс".

На Савеловском направлении в дальнем пригороде часть поездов отменена, часть будет прибывать и отправляться только от Лобни, интервалы движения будут увеличены до часа.

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом 1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

МЦД-1
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