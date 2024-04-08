Дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются местами в Москве во вторник

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Гроза с порывистым ветром прогнозируются местами в столице во вторник, в связи с чем горожанам необходимо быть внимательнее на улицах.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе - усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Горожан просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.