В московских парках можно будет забронировать беседку для пикника

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве появился сервис по бронированию места для пикника в московских парках. Беседки с мангалами для бронирования доступны в 7 зонах московских парков и природных территорий.

"Оборудованные места для пикника в московских парках теперь можно забронировать только через единую билетную систему. Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе. При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно информации на сайте Мосгорпарка, за 4 часа аренды нужно будет заплатить 500 рублей

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, созданы все условия для безопасного отдыха: установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности.

Уточняется, что в парке у Борисовских прудов музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" доступна пикниковая зона с мангалами и беседками. В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" расположена открытая пикниковая точка, на которой находится 11 беседок с навесами и мангалами.

Также оборудованные места есть в парках "Лианозовский", в Серебряном бору, в лесопарке "Кусково".

