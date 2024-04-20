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Рублево-Архангельскую линию московского метро полностью запустят в 2029 году

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полный запуск Рублево-Архангельской линии столичного метро планируется на 2029 год, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рублево-Архангельскую линию планируем ввести в несколько этапов. Она сделает поездки быстрее и комфортнее для более 800 тыс. жителей пяти районов Москвы, а также даст импульс для строительства здесь новой недвижимости. Ожидаем, что с полным запуском в 2029 году линией будут пользоваться почти 250 тыс. пассажиров в день", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале департамента.

В состав Рублево-Архангельской линии войдут 10 станций. Две из них - "Деловой центр" и "Шелепиха", которые временно открыты в составе Большой кольцевой линии.

После открытия, как отметили в департаменте, улучшится транспортная доступность жителей Пресненского района, Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино и Кунцево. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра "Москва-Сити".

Также до 10% разгрузятся Таганско-Краснопресненская и Арбатско-Покровская линии, на Новорижском и Звенигородском шоссе станет до 10% свободнее.

Москва Московский метрополитен
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