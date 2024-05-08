Мотофестиваль в Москве перенесен из-за погодных условий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мотофестиваль, запланированный в столице на 11 мая, перенесен в связи с погодными условиями, сообщает департамент транспорта Москвы в среду.

"Новость для всех мотоциклистов: мы переносим дату проведения Мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

О новой дате проведения Мотофестиваля будет сообщено позднее, уточнили в ведомстве.