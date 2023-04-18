Официальный мотосезон в Москве откроют 13 мая мотопарадом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мотосезон в Москве откроется 13 мая, сообщил городской Департамент транспорта.

"Открываем мотосезон с мотофестиваля 13 мая. Уже по традиции пройдет мотопарад - колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Парка "Музеон", - говорится в телеграм-канале ведомства.

"Московские мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе много мотоциклов. Просим всех участников движения быть максимально внимательными на дорогах, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье - свои и других людей", - сообщил через пресс-службу департамента заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его данным, за последние два года число аварий с мотоциклами в городе стало меньше в 1,5 раза.

"За 2022 год количество ДТП с участием мотоциклистов уменьшилось на 17%. Это хороший показатель, но мы продолжим его улучшать, чтобы новый мотосезон стал еще безопаснее", - пообещал чиновник.