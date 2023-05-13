Внешнюю сторона Садового кольца в субботу временно закроется из-за мотофестиваля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Движение по внешней стороне Садового кольца в субботу будет закрыто на время проведения мотофестиваля, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"В связи с проведением "Московского мотофестиваля" 13 мая с 11:50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения колонны движение будет сразу же открыто", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 23:00 12 мая до 15:00 13 мая закрыт проезд по улице Маши Порываевой, добавили в дептрансе.

Также до 21:00 13 мая запрещена парковка на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.