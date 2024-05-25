Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Более 260 детей нашли с помощью системы видеоаналитики "Сфера" в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В московском метро и на МЦК с помощью системы видеоаналитики "Сфера", установленной на всех станциях, удалось найти 269 потерявшихся детей, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Все станции метро оборудованы камерами видеонаблюдения, везде работает система видеоаналитики "Сфера". Кроме этого, с 2021 года у нас действует проект "Потерялся? Не уходи!", плакаты которого размещены на всех станциях метро и МЦК. Благодаря этим мерам в метро нашли 303 пропавших ребенка", - сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приведены в телеграм-канале дептранса.

Система видеоаналитики "Сфера" установлена на всех станциях метро с 2020 года. За 3-5 секунд она опознает человека и оповещает полицию, если он есть в базе федерального розыска.

Москва Московский метрополитен МЦК Сфера Максим Ликсутов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В московском метро на желтой ветке остановили движение из-за человека на пути

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

На месте пожара в СНТ под Истрой нашли восьмого погибшего

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

В Истре при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Московский мотофестиваль снова перенесли

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Электрички из Москвы в сторону Твери могут идти с задержками из-за загоревшегося поезда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });