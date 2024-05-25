Более 260 детей нашли с помощью системы видеоаналитики "Сфера" в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В московском метро и на МЦК с помощью системы видеоаналитики "Сфера", установленной на всех станциях, удалось найти 269 потерявшихся детей, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Все станции метро оборудованы камерами видеонаблюдения, везде работает система видеоаналитики "Сфера". Кроме этого, с 2021 года у нас действует проект "Потерялся? Не уходи!", плакаты которого размещены на всех станциях метро и МЦК. Благодаря этим мерам в метро нашли 303 пропавших ребенка", - сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приведены в телеграм-канале дептранса.

Система видеоаналитики "Сфера" установлена на всех станциях метро с 2020 года. За 3-5 секунд она опознает человека и оповещает полицию, если он есть в базе федерального розыска.