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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Москве арендаторы электросамокатов с начала сезона получили 50 тысяч штрафов

Чаще всего людей штрафуют за неправильную парковку, езду на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве клиенты кикшеринга получили с начала сезона около 50 тысяч штрафов от операторов сервиса, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

Еще 52 тысячи аккаунтов были заблокированы.

Самыми частыми нарушениями стали парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.

В департаменте напомнили, что Гоставтоинспекция проводит регулярные проверки. Сотрудники Ситуационного Центра организации дорожного движения видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7. Операторы аренды штрафуют за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду несовершеннолетними.

Максим Ликсутов Москва ГАИ Дептранс ЦОДД
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