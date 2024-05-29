В Москве арендаторы электросамокатов с начала сезона получили 50 тысяч штрафов

Чаще всего людей штрафуют за неправильную парковку, езду на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве клиенты кикшеринга получили с начала сезона около 50 тысяч штрафов от операторов сервиса, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

Еще 52 тысячи аккаунтов были заблокированы.

Самыми частыми нарушениями стали парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу.

В департаменте напомнили, что Гоставтоинспекция проводит регулярные проверки. Сотрудники Ситуационного Центра организации дорожного движения видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7. Операторы аренды штрафуют за нарушение правил вождения и условий сервиса, а также блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения ПДД и аренду несовершеннолетними.