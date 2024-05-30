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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В Москве городской прокат расширился до 11 тысяч велосипедов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве количество велосипедов городского проката "Велобайк" увеличилось до 11 тысяч, 3 тысячи из них - улучшенная модель электровелосипеда, сообщил сайт мэра и правительства столицы.

"В новом сезоне прокат пополнили три тысячи электровелосипедов 2.0. Эта улучшенная модель стала еще надежнее и безопаснее. Скоро новые велосипеды будут доступны и в Зеленограде", - говорится в сообщении.

Всего в городском прокате доступно 4 тысячи механических велосипедов, 7 тысяч электровелосипедов.

"Для удобства пользователей действуют выгодные предложения, например, бесплатные поездки по карте "Тройка" и карте москвича обучающегося, а также работает подписка "МультиТранспорт", - сказал через пресс-службу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Велобайк Максим Ликсутов Зеленоград Тройка Москва
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