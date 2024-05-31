В Москве в этом году родились Радость, Лиса, Весна, Мираж, Геракл и Спартак

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В 2024 году москвичи чаще всего выбирают для новорожденных мальчиков имя Михаил, а для девочек - София, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Также большее предпочтения московские родители стали отдавать таким именам как Марк, которое занимает третье место по популярности и по сравнению с 2023 годом поднялось на одну позицию вверх, а также Василиса. Имя в 2024 году занимает шестое место, в 2023 году - девятое место", - сказала Уханева, чьи слова приводит пресс-служба управления.

Среди мужских имен также лидируют Александр, Максим, Лев, Артём, Иван, Дмитрий, Матвей, Тимофей.

В десятку популярных женских имен входят Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Александра, Полина, Елизавета.

Среди двойных и тройных имен популярны: Адриан-Александр, Адам Антоний, Арвид Уильям Савитар, Александра Кристина, Алиса Елизавета, Валентина Виктория, Лия Эльза Мария, Мирослава-Анастасия.

Кроме того в столице теперь живут по одной девочке с именами Радость, Изумруд, Лиса, Алексея (две Петры, четыре Виталии), Лавина, Искра, Дания, Лета, Огнива, Весна, Орфея, Августа, Феврония, две Весении, две Услады, три Океаны, четыре Забавы, восемь Любав, десять Венер.

Среди необычных мужских имен выделяют: Эльбрус, Феникс, Космос, Тристан, Мираж, Геракл, Ангел, Алтай, Август, так с начала 2024 года назвали по одному мальчику. Троих мальчиков назвали Север, Спартак, в Москве родилось четыре Енисея, четыре Алмаза.