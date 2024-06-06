Четверо подростков погибли в ДТП в Подмосковье

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В подмосковном Наро-Фоминске в результате автоаварии погибли четверо подростков.

Возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами). Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, ДТП произошло 5 июня на 4 км автодороги "Мартемьяново - Тимонино".

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки KIA, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего совершил наезд на дерево. В результате ДТП четыре человека погибли, еще одна с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщила Петрова.

Представитель управления отметила, что водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.