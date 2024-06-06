Неизвестный застрелил мужчину на западе Москвы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Алексея Свиридова на западе столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

По предварительным данным, совершено заказное убийство.

Как сообщили в МВД, в полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

В пресс-службе столичного главка СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).

Происшествие находится на контроле прокуратуры Москвы. "На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов", - сказали журналистам в надзорном ведомстве.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на месте инцидента временно перекрыто движение на участке улицы Алексея Свиридова от владения 17 до дома 7.