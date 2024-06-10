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Улицы в центре Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за проведения концерта, посвященного Дню России.

"11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, на нескольких улицах в центре столицы временно закроют движение", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Автомобилисты не смогут проехать с 7:00 до 23:00 по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Кроме того, будет запрещена парковка 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, а также 11 июня с 00:01 до окончания мероприятия на Ильинке и Варварке.

Москва
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