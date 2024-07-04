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В Одинцове загорелась площадка с паллетами возле торгового центра

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар в подмосковном Одинцове, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Площадь пожара увеличилась до 1,6 тыс. кв. метров. Тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили, что в Одинцове "горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра".

Одинцово МЧС
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