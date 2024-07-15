Поиск

Здание Ленинградского вокзала будет закрыто на реконструкцию с 11 августа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - С 11 августа пассажирское здание Ленинградского вокзала будет закрыто для обновления и интеграции в систему столичного транспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Площадь трех вокзалов – крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются 2 диаметра, 2 линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему московского транспорта по задаче мэра Сергея Собянина. Этим займется Московский метрополитен – крупнейший перевозчик города", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что пассажирское здание вокзала будет закрыто с 11 августа. Все поезда - и пригородные, и дальнего следования - продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится.

Сотрудники департамента разместят навигацию и объяснят, как пройти к поездам.

Москва Ленинградский вокзал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Сын бизнес-коуча Закхайм арестован в Москве по делу матери

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Москве и следующая неделя будет жаркой

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года

Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });