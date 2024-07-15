Здание Ленинградского вокзала будет закрыто на реконструкцию с 11 августа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - С 11 августа пассажирское здание Ленинградского вокзала будет закрыто для обновления и интеграции в систему столичного транспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Площадь трех вокзалов – крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются 2 диаметра, 2 линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему московского транспорта по задаче мэра Сергея Собянина. Этим займется Московский метрополитен – крупнейший перевозчик города", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что пассажирское здание вокзала будет закрыто с 11 августа. Все поезда - и пригородные, и дальнего следования - продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится.

Сотрудники департамента разместят навигацию и объяснят, как пройти к поездам.