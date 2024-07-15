Суд в Москве заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима журналистку, активистку ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), гражданку США и РФ Марию (Машу) Гессен по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Срок наказания Гессен будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

По приговору журналистке также на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Гессен признана виновной в распространении ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело связано с высказываниями Гессен по поводу ситуации на Украине.

В России она арестована заочно и объявлена в розыск.