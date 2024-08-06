Мосгорсуд утвердил арест экс-главы Депкультуры столицы Кибовского

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на решение первой инстанции об аресте бывшего министра правительства Москвы, экс-руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 17 июля 2024 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кибовского сроком до 16 сентября 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционного суда.

Защита просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать Кибовскому меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, в том числе домашний арест.

По словам адвоката, Кибовский, вопреки доводам следствия, не собирается скрываться, оказывать давление на свидетелей и мешать расследованию. Кроме того, защита указала на отсутствие в материалах следствия, представленных суду, доказательства причастности экс-чиновника ко вмененным преступлениям.

Как отметила адвокат Юлия Потапова, преследование Кибовского в суде первой инстанции следствие обосновало показаниями одного свидетеля - директора Мосгорпарка Виктории Хабалоновой, которые та дала в качестве подозреваемой в посредничестве даче взятки в ходе очной ставки с экс-главой Депкультуры Москвы. Защитник бывшего столичного министра утверждает, что в обмен на показания следствие предложило Хабалоновой прекращение уголовного дела. Защита Кибовского намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением в отношении Хабалоновой о даче ложных показаний, заключила адвокат.

Кибовский поддержал адвоката. Прокурор попросил суд оставить жалобу защиты без удовлетворения.

Бывшему руководителю Депкультуры столицы предъявлено обвинение в получении восьми особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считают следователи, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками.

По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб.

Уголовное дело, как сообщалось, в частности, связано с контрактами на поставку мебели и предметов интерьера ГБУК ОКЦ ("Объединение культурных центров").

По делу арестован ряд других фигурантов, в том числе бизнесмен Александр Нероденков, которого Кибовский называет другом, - им вменяется мошенничество. Бывший столичный министр не признает вину и утверждает, что после ареста других обвиняемых знал о возможных претензиях следствия к нему.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.