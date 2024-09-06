На новой схеме московского метро к 2030 г. появятся обозначения ВСМ-1 и парков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Новые принципы при обновлении схемы столичного метрополитена начнут применять в 2025 году, к 2030 году на схеме разместят обозначение ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) "Москва - Санкт-Петербург", новые линии и станции, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы создаем московские городские вокзалы, открываем станции метро и новые линии. На одну схему нужно нанести новые объекты так, чтобы они не мешали восприятию уже существующих. Для этого мы постоянно проводим исследования и на основе их результатов меняем оформление навигационных указателей", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в пятницу в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что в 2025 году начнут применять новые принципы при обновлении схемы метро: линии станут более плавными; размер круга пересадочных станций с единым названием не будет зависеть от количества пересекаемых линий; добавится информация о географических объектах - основных парках столицы.

К 2030 году планируют разместить на схеме: обозначение ВСМ-1 "Москва - Санкт-Петербург"; Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и несколько новых станций на уже существующих линиях.