В Москве открылась новая станция метро "Потапово" на юге Сокольнической линии

Вход на станцию "Потапово" Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в четверг открылась станция "Потапово", которая стала новой конечной на юге Сокольнической линии московского метро.

"Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки - это 150 тыс. жителей уже, и значительную часть жителей Южного Бутово. Разгрузит Бутовскую ветку метро", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Перегон "Новомосковская - Потапово" длиной 2,1 км в основном проходит по поверхности земли. Отмечается, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро, на которой для подачи теплого воздуха было установлено специальное вентиляционное оборудование.

Прогнозируемый пассажиропоток станции на открытие - 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году он вырастет почти до 30 тысяч человек.

Название станции "Потапово" выбрали жители в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

Собянин сообщил, что Сокольническая линия за последние годы увеличилась на восемь станций.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство было начато в 2021 году и завершено в сентябре 2024 года. В течение 51 года - в 1963-2014 гг. - конечной станцией Сокольнической линии была "Юго-Западная". В декабре 2014 года она была продлена до "Тропарево", в 2016 году - до "Румянцево" и "Саларьево", в 2019 году - в Коммунарку (станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская").

Общая протяженность линии теперь составляет 45,4 км.