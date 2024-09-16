Более 20 человек задержаны после массовой драки на севере Москвы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские доставили в отделение свыше 20 участников бытового конфликта на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в понедельник.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта для разбирательства", - сказали в управлении.

По данным пресс-службы, конфликт между гражданами произошел 14 сентября на Дмитровском шоссе. В результате инцидента один человек получил телесные повреждения и для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).