В Москве задержали мужчину, угрожавшего взрывом гранаты в отеле

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Южном административном округе столицы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взрывом гранаты.

"Сигнал "тревога" поступил от отеля на Чертановской улице. Постоялец, находясь в неадекватном состоянии, размахивал предметом, похожим на гранату, и угрожал ее взорвать", - сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве в пятницу.

Согласно сообщению, задержанный – 41-летний уроженец Свердловской области, который был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска номера, где он проживал, изъяты две боевые гранаты РГД-5.