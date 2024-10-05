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На МЦД-4 появилась вторая по счету "Иволга 4.0"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На МЦД-4 запустили еще одну "Иволгу 4.0", сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"На четвертый диаметр вышла вторая по счету "Иволга 4.0", до конца года на этот диаметр поступит еще 10 таких поездов", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в опубликованном в телеграм-канале департамента сообщении.

В дептрансе уточнили, что обновление поездов на МЦД-3 завершится до конца этого года, на МЦД-4 - до конца 2025 года.

Москва МЦД-4 Иволга 4.0 Максим Ликсутов
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