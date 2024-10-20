Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате аварии утром в воскресенье на 175-м километре автодороги А-107, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Лада", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной "Сканиа". В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли", - говорится в сообщении.

Авария произошла в Домодедовском районе Подмосковья.