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Женщина пострадала в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в Московской области в результате атаки беспилотников, загорелись два дома, сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации", - сообщается в телеграм-канале Воробьева.

По его данным, "сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово".

"ПВО продолжает работать - будем информировать. Оперативные службы и глава работают на месте", - сообщил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках, сбитых ПВО.

Андрей Воробьев Домодедово Коломна Раменское
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