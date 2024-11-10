Женщина пострадала в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в Московской области в результате атаки беспилотников, загорелись два дома, сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации", - сообщается в телеграм-канале Воробьева.

По его данным, "сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово".

"ПВО продолжает работать - будем информировать. Оперативные службы и глава работают на месте", - сообщил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках, сбитых ПВО.