На Маросейке в Москве загорелся жилой дом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве на улице Маросейка горит жилой дом, пожарные ликвидируют возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в четверг.

"На улице Маросейка горит квартира на втором этаже, а также перекрытия между вторым и третьим этажами жилого дома. На месте работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

Движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе, сообщил в телеграме департамент транспорта Москвы. Водителей призывают выбирать пути объезда.