В Москве заработали новые выделенные полосы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новые выделенные полосы появились в трех округах Москвы, сообщил в субботу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Выделенные полосы позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в 2-4 раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Новые выделенки появились в трех округах Москвы, их общая протяженность - более 1,5 км. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов", - написал он в своем телеграм-канале.

Всего с начала года в столице открыли 28 выделенных полос. Общая протяженность - около 27,5 км, они охватывают почти 200 маршрутов, на которых совершают около 800 тыс. поездок.