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В Москве завершилась реставрация фасадов здания Горного института МИСИС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов здания Горного института МИСИС на Ленинском проспекте.

"Во время реставрации специалисты очистили фасады, укрепили кладку, воссоздали поврежденные элементы, заменили двери на исторические аналоги, окна на деревянные и восстановили расстекловку по архивным фотографиям", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Собянин добавил, что специалисты привели в порядок цоколь, скульптуры шахтеров, колонны, карнизы и лепной декор.

Работы проводились благодаря городскому гранту, отметил мэр.

Москва Сергей Собянин МИСИС
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