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Оружие изъято в ходе обысков в ночном клубе на северо-востоке Москвы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Обыски прошли в клубе на северо-востоке Москвы, полицейские изъяли находящееся в нем оружие, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Там заявили, что "по оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ".

В управлении заявили, что в ночном заведении на Складочной улице осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, предположительно без акциза.

В ходе проверки заведения полицейские совместно с представителями ФСБ Москвы также изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры.

В главке сообщили, что в рамках проверки будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям клуба.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, речь идет о клубе Inferno Night.

Москва МВД РФ Inferno Night ЛГБТ
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