Оружие изъято в ходе обысков в ночном клубе на северо-востоке Москвы
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Обыски прошли в клубе на северо-востоке Москвы, полицейские изъяли находящееся в нем оружие, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Там заявили, что "по оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ".
В управлении заявили, что в ночном заведении на Складочной улице осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, предположительно без акциза.
В ходе проверки заведения полицейские совместно с представителями ФСБ Москвы также изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры.
В главке сообщили, что в рамках проверки будет дана процессуальная оценка руководству и посетителям клуба.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, речь идет о клубе Inferno Night.