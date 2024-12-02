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При пожаре на стройке в Раменках пострадали четыре человека

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В московском районе Раменки на первом этаже строящегося здания на улице Василия Ланового случился пожар, пострадали четыре человека, сообщили в МЧС.

Возможная причина - возгорание стройматериалов.

Сначала со стройки эвакуировали четырех человек, затем еще 12 были спасены с этажей, находящихся выше места возгорания.

Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. В 17:38 в МЧС сообщили, что пожар потушен.

МЧС Раменки Москва
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