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В Москве утвердили ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении с 1 января 2025 года ставок и тарифов на предоставление населению жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Документ в соответствии с Жилищным кодексом РФ устанавливает ставки платы за пользование жилыми помещениями, цены за содержание жилых помещений, розничную цену на уголь, поставляемый для бытовых нужд населения, проживающего в домах с печным отоплением, за исключением жителей Троицкого и Новомосковского административных округов, ставку платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве собственности и другие.

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Согласно документу, ставки платы за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договорам найма в многоквартирных домах для граждан, не получающих субсидии и льготы, в первой зоне (в пределах Третьего транспортного кольца) составят 55 рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, проживающих во второй зоне (вся остальная территория Москвы) - 50 рублей.

Также мэр подписал документ об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 января 2025 года устанавливается в размере 29,66 рубля на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.

Кроме того, мэр подписал распоряжение об утверждении максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы. Так, с 1 января по 30 июня 2025 года он составит 0, с 1 июля по 31 декабря 2025 года - 15.

Москва
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