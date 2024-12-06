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В Москве вырастут скидки на оплату ЖКХ для льготных категорий населения

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В столице примерно на 15% увеличится величина денежного эквивалента мер социальной поддержки, предоставляемых в виде скидки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг неработающим пенсионерам, сообщается в постановлении правительства Москвы.

Документ опубликован в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

Так, согласно документу, такая величина в виде 100-процентной скидки Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы и другим категориям с 1 января 2025 года составит около 5 тыс. 148 руб. (в месяц), с 1 июля 2025 года - 5 тыс. 662 руб. Рост этой величины по сравнению с 2024 годом составляет примерно от 15% до 16%.

Также эта величина увеличится для Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий и приравненных к ним лиц (до 5 тыс. 148 руб. - с 1 января 2025 г. и до 5 тыс. 662 руб. - с 1 июля 2025 г.) и других категорий.

Кроме того, эта величина увеличится для категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки в виде 50-процентной скидки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Правительство Москвы
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