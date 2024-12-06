Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

В новом году билета "Единый" на 60 поездок не будет

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы сообщили об изменении ряда тарифов на проезд в городском транспорте столицы со 2 января следующего года.

"С 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Для дальнейшего развития и эффективной работы транспортной системы столицы мы скорректируем тарифы на проезд", - говорится в телеграм-канале департамента.

Проезд по карте "Тройка" вместо 57 рублей обойдется в 63 рубля, а по билету "90 минут" изменится с 85 рублей до 94 рублей. Проезд по карте "Тройка" на метро плюс МЦД будет стоить 84 рубля.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 75 рублей, а за две поездки нужно будет заплатить 150 рублей.

Стоимость единых проездных билетов, записанных на карту "Тройка", также изменится. Безлимитный билет на 1 сутки будет стоить 365 рублей вместо 340, на трое суток - 700 вместо 650, на 30 дней - 3 070 (вместо 2 870), на 90 дней - 7 430 (вместо 6 950). Изменится стоимость "Единого" билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригород. Теперь он будет стоить 3 750 рублей и 9 600 рублей соответственно. Стоимость "Единого" билета на 365 дней составит 22 тыс. рублей.

Отмечается, что в новом году билета "Единый" на 60 поездок не будет - доля поездок по такому билету составляетвсего 1%. По данным департамента, пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом "Кошелек", поездки по нему не "сгорают" через 45 дней, а стоимость одной поездки стоит столько же, кроме того, доступна 50% скидка при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт.

Также изменятся тарифы на проездные билеты на наземный транспорт - стоимость на 30 дней составит 1 950 рублей, на 90 дней - 5 150, а на 365 дней - 15 900.

Изменится стоимость билета на 30 и 90 дней для обучающихся. Так, проездной на метро и МЦД на 30 дней стал стоить 595 рублей, а единый без лимита поездок - 875 рублей. Стоимость проездного на метро и МЦД на 90 дней составит 1660 рублей, а единого без лимита поездок - 2500.

"Четвертый год подряд разовая поездка по биометрии останется самой выгодной. Ее стоимость составит 59 руб. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 руб. Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными", - говорится в сообщении департамента.

Эвакуация автомобилей

Также с 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. "Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - отметили в дептрансе.

Теперь стоимость перемещения транспортного средства категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля, обойдется нарушителям в 7 200 рублей, ранее стоимость была 6 520 без учета скидки. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 10 900 рублей (вместо 9 970), а за транспортное средство категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн - 11 845 вместо 11 197.

Хранение обойдется в 1150 рублей за "M", "A", 2100 за "B" и "D" не более 3,5 т и 2 893 за "D" более 3,5 т, "С", "Е" и негабаритные транспортные средства.

Кроме того, изменятся тарифы на некоторых парковках со шлагбаумом. С обновленной стоимостью можно будет ознакомиться на сайте parking.mos.ru.

В дептрансе отметили, что средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспорта.