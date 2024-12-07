Мужчина погиб в результате возгорания частного автобуса на автостоянке в Москве

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На автостоянке по улице Голубинская произошло возгорание частного автобуса, один человек погиб, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В результате возгорания на автостоянке по ул. Голубинская частного автобуса погиб мужчина. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре, уточняется в сообщении.