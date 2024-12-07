Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Двое детей погибли при пожаре в квартире в подмосковном Подольске, сообщили в МЧС России в субботу.

"В Подольске пламя охватило 6 квадратов квартиры на 8 этаже. В шкафу огнеборцы МЧС России обнаружили в бессознательном состоянии детей 2 и 4 лет. Врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности электрообогревателя. Дознаватели МЧС РФ устанавливают обстоятельства трагедии.

По факту пожара Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело.