Отключение света на станции "Электрозаводская" МЖД не повлияло на движение поездов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Отключение электричества произошло на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД в воскресенье.

"Сегодня примерно в 13:00 на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД произошло отключение электричества на пассажирской инфраструктуре. На место были отправлены энергетики. В 16:30 подача электричества возобновлена", - говорится в сообщении.

В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Электрозаводской D3 казанского направления пропал свет на станции и в уличном переходе. Также, согласно сообщениям, перестали работать автоматы для покупки билетов.