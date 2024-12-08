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Отключение света на станции "Электрозаводская" МЖД не повлияло на движение поездов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Отключение электричества произошло на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД в воскресенье.

"Сегодня примерно в 13:00 на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД произошло отключение электричества на пассажирской инфраструктуре. На место были отправлены энергетики. В 16:30 подача электричества возобновлена", - говорится в сообщении.

В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Электрозаводской D3 казанского направления пропал свет на станции и в уличном переходе. Также, согласно сообщениям, перестали работать автоматы для покупки билетов.

Москва МЖД Электрозаводская МЦД-3
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