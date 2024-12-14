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Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Массовая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе подмосковного Домодедово, затруднено движение в сторону Москвы, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МВД России Московской области.

Утром в субботу с 33-го по 36-й километр трассы М-4 "Дон" произошло шесть аварий с участием 13 автомобилей. Пострадавших нет.

В настоящий момент ограничено движение транспорта в сторону Москвы, организован объезд по Каширскому шоссе.

Подмосковье Домодедово Москва М-4
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