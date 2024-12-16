Снег и сильный ветер продлятся в Москве до утра вторника, возможна гололедица

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта из-за снегопада рекомендуют москвичам для поездок пользоваться городским транспортом.

"По прогнозам синоптиков, до завтрашнего утра в Москве будут снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Автомобилистам в департаменте рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.