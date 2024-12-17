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В Москве в среду похолодает до минус 16 градусов

В пятницу в столичный регион вернется оттепель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе до конца недели синоптики ожидают резкие колебания температуры, в течение среды она понизится с минус 1 до минус 16 градусов, но уже в четверг в течение дня потеплеет до минус 3, а в пятницу прогнозируется оттепель, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня температура - выше нуля, оттепель, тепло. Но, поскольку циклон перемещается на восток, уже вечером мы попадаем в его тыловую часть и меняется направление ветра - вечером он западный, а ночью северный. Это придет к тому, что к 9 вечера температура будет отрицательная. И дальше начинается понижение температуры с полуночи среды до конца дня - около полуночи она будет минус 1 - минус 3, а к концу дня среды уже температура будет в Москве до минус 14 градусов, в области до 16 градусов. То есть, примерно на 15 градусов температура понизится", - сказал он.

В ночь на среду также прогнозируется гололед, ветер с порывами до 15 м/с и небольшие осадки. Максимальная температура днем в среду будет минус 8 - минус 10 градусов.

"Пик похолодания придется на ночь четверга. В 2-5 часов ночи в Москве будет минус 15 - минус 17 градусов, по области до минус 19", - сообщил Вильфанд.

Однако уже через несколько часов Москва окажется на западной периферии гребня антициклона, и температура "за сутки повысится почти на 15 градусов к вечеру четверга до минус 3 - минус 4".

В ночь на пятницу в Москве будет минус 3 - минус 5. Из-за повышения температуры ночью в столичном регионе может пройти ледяной дождь.

"В пятницу в Москве прогнозируется хорошо выраженная оттепель - плюс 1 - плюс 3 градуса, по области до плюс 4. Осадки в виде мокрого снега, дождя, снега, но и местами гололед", - добавил эксперт.

Гололедица сохранится в столичном регионе в течение ближайших дней.

В субботу в Москве также сохранится оттепельная погода, температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

"Но это недолго, потому что в воскресенье уже очередное барическое образование подходит, температура понижается до нормальных значений. Ночью минус 4 - минус 9, днем минус 1 - минус 6", - добавил он.

Также в воскресенье произойдет повышение давления до нормального, поэтому "по расчетам, уже солнышко наконец-то появится".

"Осадки выпадают постепенно, понемножку, но, тем не менее, в Москве практически на всех станциях 17-18 см снега, но выделяется станция Тушино - там 28 см, вот где сугробы", - сказал также Вильфанд.

В Московской области, по словам метеоролога, максимальное количество осадков отмечается в Клину - 30 см, в Дмитрове - 28 см, в Волоколамске около 20 см. "И даже на юге области уже высота снега вполне такая приличная, двухзначная, 10-15 см, то есть снег везде", - добавил он.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд Волоколамск Клин Дмитров Московская область
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