В Москве отправили под стражу шестерых подозреваемых в организации незаконной миграции

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве санкционировал арест шести из восьми членов группы, задержанных по подозрению в организации незаконной массовой миграции в РФ, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"По ходатайству следователей столичного СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу шести обвиняемым в организации незаконной миграции. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГСУ.

Накануне в ведомстве сообщили о задержании восьми подозреваемых в организации незаконного пребывания в РФ более 1 тыс. мигрантов путем изготовления фиктивных трудовых договоров. "Доход от преступной деятельности фигурантов составил свыше 30 млн рублей", - заявили в ГСУ.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, многочисленные документы, бланки, информационные носители, "указывающие на причастность подозреваемых к указанному преступлению".